Через коронавірус Ігри Нескорених у Гаазі перенесли на 2022 рік, - Мінветеранів

Фонд Ігор Нескорених і Організаційний комітет Ігор Нескорених у Гаазі оголосили про рішення перенести змагання на 2022 рік у зв'язку з карантинними обмеженнями через коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

Точну дату заходу, який мав проходити цього року в травні-червні, оголосять найближчим часом.

Український оргкомітет Ігор Нескорених з підготовки збірної України прийняв низку рішень про продовження роботи над проєктом і розвитку спортивної реабілітації ветеранів.

"Днями починаються чергові учбово-тренувальні збори учасників команди, які з розумінням сприйняли новину про перенесення змагань. Ми всіляко підтримуємо фізкультурні і спортивні заходи, пишаємося мужністю і мотивацією їхніх учасників", - повідомили в міністерстві.

Нагадуємо, Ігри Нескорених-2020 мали відбутися 9-16 травня 2020 року в нідерландському місті Гаага. У березні 2020 року Ігри Нескорених було вирішено перенести на наступний рік через коронавірус.

Україна втретє повинна була брати участь у змаганнях. Українська збірна на Іграх Нескорених-2018 завоювала 20 медалей.

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