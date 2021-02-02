Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда

Народні депутати партії "Слуга народу" в законопроєктах про подвійне громадянство мають намір реінтегрувати українців з російськими паспортами з Донбасу та Криму, а також українців, які працюють у Росії.

Про це вони розповіли на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Основна мета нашого законопроєкту - реінтегрувати наших українців зі сходу та з Криму, а також наших громадян, які мають російські паспорти та розуміють нинішнє становище у відносинах із Російською Федерацією. Вони отримали ці паспорти в різні способи. Комусь, як у Криму, їх просто нав'язали, хтось був змушений отримати паспорт, щоб працювати в Росії. Таких, за оцінками, від 1 до 2 мільйонів. Ми хочемо їх витягнути й дати можливість "задекларуватися" і спокійно жити з цими паспортами, щоб вони не були персонами нон ґрата", - заявив депутат СН Олег Дунда.

Він додав, що законопроєкт допоможе "пролити світло на наш політичний клас і їхні закордонні паспорти".

"Одними з тих, хто користувався неформально подвійним громадянством, був наш політичний клас, які отримали паспорти інших країн і використали їх як запасний аеродром, як інструмент, де вони ховають гроші. Й людям було про це невідомо. Одним із чинників, чому за останній тиждень здійнявся такий галас, - те, що ці політики не хочуть, щоб ми витягнули все це на світло", - уточнив Дунда.

Інший співавтор законопроєкту, депутат від партії "Слуга народу" Олександр Аліксійчук наголосив, що жодних юридичних наслідків сам факт наявності подвійного громадянства не має, проте ненадання декларації про наявність іншого громадянства є приводом для адміністративної та кримінальної відповідальності.

Водночас нардеп зазначив, що "громадяни, які мають паспорти Російської Федерації як країни-агресора, не мають права бути обраними до органів місцевого самоврядування, не можуть бути призначені на будь-які посади в органах виконавчої влади, крім того, в них призупиняється право обирати".

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