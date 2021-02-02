Головні новини 2 лютого: підпал "Епіцентру", суддя Вовк утікає від детективів НАБУ

У Первомайську підпалили "Епіцентр", суддя Вовк утікає від детективів НАБУ, Янукович мотає нерви прокуратурі, в Росії Навального відправили в колонію, - головні новини України та світу 2 лютого.

Підпал "Епіцентру"

Чоловік із сокирою напав на охоронців гіпермаркету "Епіцентр" у Миколаївській області та підпалив магазин. Масштабну пожежу гасили увесь день. Палія затримали. Він заявив, що нібито мститься господареві магазину. "Власник "Епіцентру" ще 20 років тому відрізав людям носи, вуха, заморожував їх і продавав у Європу. Таким чином він і піднявся. Через помсту я йому спалив хоча б один магазин. Я особисто з ним знайомий, але зараз не знаю, який він на вигляд. Може він зробив собі пластичну операцію", - розповів палій.

США можуть дати Україні летальну зброю

Про це МЗС України заявив після розмови глави міністерства з новим держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Блінкен запевнив Кулебу в готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну і військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

Захисник України загинув на Донбасі

Снайпер окупантів поранив військовослужбовця ЗСУ в районі Торецька. Захисника України доставили в госпіталь, але врятувати його життя не вдалося.

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович стверджує, що режим припинення вогню на Донбасі не зірвано.

Янукович вимагає прислати до нього прокурорів

Адвокати експрезидента-втікача подали в ДБР і Офіс генпрокурора заяви з його підписом про те, що він не може прибути в Україну для слідчих дій. Янукович вимагає, щоб прокурори приїхали до нього в Ростов-на-Дону. У прокуратурі пояснили, що це неможливо: українські слідчі можуть діяти на території Росії тільки з дозволу влади РФ, а влада РФ такого дозволу не дає. Якщо Янукович не з'явиться на допит 3 лютого, його оголосять у розшук.

Глава ОАСК Вовк утікає від детективів НАБУ

Детективи хотіли вручити йому клопотання про відсторонення його від займаної посади. Павло Вовк спробував зробити вигляд, що це не він і сховатися в ліфті. Коли детективи зайшли разом із ним - він спустився сходами і спробував утекти від них вулицею. Детективи бігли вслід, зачитуючи Вовку текст клопотання і знімаючи те, що відбувається, на камеру.

Антоненкові, Дугарь і Кузьменко продовжили запобіжний захід

До 2 квітня Андрій Антоненко залишиться в СІЗО, Юлія Кузьменко - під домашнім арештом, а Яна Дугарь повинна буде виконувати особисті зобов'язання.

У Росії посадили Навального

Суд відправив опозиціонера в колонію на 3,5 року. З урахуванням часу, проведеного під домашнім арештом, на свободу Навальний може вийти в жовтні 2023 року.