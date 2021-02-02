Україна почне щеплення від коронавірусу вакцинами Pfizer і AstraZeneca, - Ляшко

Україна почне вакцинацію від коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі буде використовуватися вакцина виробника AstraZeneca.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, дійсно, механізм COVAX підтвердив, що в Україну прийде 117 тисяч вакцин м+РНК, тобто виробника Pfizer, яка дозволена Всесвітньою організацією охорони здоров’я до використання в екстрених умовах. Далі Україна може ще додатково звертатися до COVAX і отримувати Pfizer, але це вже буде наступна поставка – в середині квітня", – сказав Ляшко.

Чиновник підтвердив, що вакцинація в Україні розпочнеться з медиків, які працюють безпосередньо з хворими на COVID-19.

"Цих 117 тисяч вакцин ми пріоритезували так, як це передбачає дорожня карта по вакцинації, і ними будуть вакцинуватися медичні працівники. В першу чергу, це медичні працівники, а також інші працівники закладів охорони здоров’я, лікарень, де лікують хворих на COVID. Наступний етап – це працівники екстреної медичної допомоги, в першу чергу це диспетчери, а в другу чергу це бригади, які виїждають на виклики хворих з COVID", – розповів головний санлікар.

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За словами Ляшка, другу партію COVID-вакцин виробника AstraZeneca Україна очікує до кінця другого кварталу.

"В подальшому ми очікуємо від 2,5 до майже 4 мільйонів доз до кінця другого кварталу вакцини AstraZeneca, яка повинна на цьому тижні вже десь отримати також прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я. І чекаємо на підпис міністром охорони здоров’я договорів, які вже проводить міжнародна організація, і десь вони повинні з’явитися, щодо поставки вакцини за бюджетні кошти", – додав Ляшко.

При цьому Ляшко категорично заперечив можливість постачання в Україну російської вакцини "Спутник V", навіть у разі проходженні всіх стадій випробувань та офіційної реєстрації у світі.