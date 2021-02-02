Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака (оновлено)

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака та належних йому телеканалів. Санкції практично передбачають припинення діяльності телеканалів.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого 2021р "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в тексті указу.

Указ № 43/2021р. вступає в силу з дня його опублікування. Контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Санкції проти телеканалів вводяться терміном на 5 років. У них будуть заблоковані активи, їм анулюють ліцензії і заборонять користуватися телекомунікаційними мережами. Також канали не зможуть виконувати економічні та фінансові зобов'язання і втратять право виводити капітали за межі України.

Персональні санкції проти Козака також діятимуть 5 років. У нього буде заблоковане активи, він позбудеться права укладати угоди, виконувати економічні та фінансові зобов'язання, виводити капітали з України.

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У рішенні РНБО, яке вводить своїм указом Зеленський, сказано, що пропозицію ввести санкції внесли СБУ і Верховна Рада (постановою від 4 жовтня 2018 року).

Міністерству закордонних справ доручено проінформувати про введення санкцій компетентні органи Євросоюзу і США і запропонувати їм ввести аналогічні обмежувальні заходи.