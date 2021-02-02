Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака (оновлено)
Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого 2021р "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в тексті указу.
Указ № 43/2021р. вступає в силу з дня його опублікування. Контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Санкції проти телеканалів вводяться терміном на 5 років. У них будуть заблоковані активи, їм анулюють ліцензії і заборонять користуватися телекомунікаційними мережами. Також канали не зможуть виконувати економічні та фінансові зобов'язання і втратять право виводити капітали за межі України.
Персональні санкції проти Козака також діятимуть 5 років. У нього буде заблоковане активи, він позбудеться права укладати угоди, виконувати економічні та фінансові зобов'язання, виводити капітали з України.
У рішенні РНБО, яке вводить своїм указом Зеленський, сказано, що пропозицію ввести санкції внесли СБУ і Верховна Рада (постановою від 4 жовтня 2018 року).
Міністерству закордонних справ доручено проінформувати про введення санкцій компетентні органи Євросоюзу і США і запропонувати їм ввести аналогічні обмежувальні заходи.