Завдання міжнародної спільноти - змусити Росію поважати права людини і свободи, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство відреагувати на "свавілля російської влади" щодо масових затримань протестувальників і ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це міністр заявив у Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.
"Отруєння, потім ув’язнення Навального - це новий "рекорд" свавілля російської влади на тлі масових затримань мирних протестувальників у містах РФ. Росія явно не хоче сама поважати права людини і свободи. Значить, Росію потрібно змусити їх поважати. Це завдання міжнародного співтовариства", - написав Кулеба.