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Завдання міжнародної спільноти - змусити Росію поважати права людини і свободи, - Кулеба

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Завдання міжнародної спільноти - змусити Росію поважати права людини і свободи, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство відреагувати на "свавілля російської влади" щодо масових затримань протестувальників і ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це міністр заявив у Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"Отруєння, потім ув’язнення Навального - це новий "рекорд" свавілля російської влади на тлі масових затримань мирних протестувальників у містах РФ. Росія явно не хоче сама поважати права людини і свободи. Значить, Росію потрібно змусити їх поважати. Це завдання міжнародного співтовариства", - написав Кулеба.

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Завдання міжнародної спільноти - змусити Росію поважати права людини і свободи, - Кулеба 01

Топ коментарі

  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Откуда Кулеба знает задачи мирового сообщества? Вон расия кинула 50 миллионов долларов в ПАСЕ и зашла.
  • Алексей Шевченко 6546ffa9
    Задача вернуть Крым и Донбасс, а внутри себя людоеды пусть живут как хотят.
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