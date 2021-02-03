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Рабінович і Портнов у своїх дописах про санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака назвали Зеленського диктатором

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Рабінович і Портнов у своїх дописах про санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака назвали Зеленського диктатором
Нардеп ОПЗЖ Вадим Рабінович та ексзаступник голови ОП часів Януковича Андрій Портнов зреагували на санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і використали однакові посили про президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Рабінович пише у Facebook: "Друзі, немає слів. Телеканали припинили мовлення, а наш президент остаточно перетворився на диктатора. Це не гучні слова заради заголовка, а сувора реальність. Людина діє поза своїми повноваженнями, порушує закони і плює на судову систему. У якій взагалі країні гарант Конституції запроваджує санкції проти своїх громадян? І яким чином це можна зробити без рішення суду в одноосібному порядку? Зеленський перейшов червоні лінії. Зворотного шляху для нього немає".

Рабінович і Портнов у своїх дописах про санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака назвали Зеленського диктатором 01

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"Закриття трьох телеканалів без рішення суду Указом Президента - це диктатура. Указ суперечить міжнародним стандартам, Конституції та українським законам. Програшна партія. Попереду велика криза", - запевняє Портнов у Telegram.

Рабінович і Портнов у своїх дописах про санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака назвали Зеленського диктатором 02

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

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Топ коментарі

  • Антон Чигур
    А рабинович и портнов должны висеть на сосне!!
  • Антон Чигур
    Ты гляди как начпли подгорать прокацапские пуканы!! )
  • Ави
    у Портнова истерика?.. это гуд
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