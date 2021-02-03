Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 112.

"Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення щодо закриття трьох телеканалів. Діючи за прямою вказівкою президента, РНБО за надуманим приводом заборонила діяльність телеканалів медіахолдингу "Новини". Ми розцінюємо це рішення РНБО та президента Зеленського як політичну розправу над невгодними ЗМІ", - йдеться в заяві.

Канали, що потрапили під санкції РНБО, закликали Зеленського "зайнятися справою, а не тим, чим ви займаєтеся".

"Якщо ви закриєте невгодні телеканали, ситуація в країні від цього не покращиться, цифри в платіжках за газ не знизяться, вакцинування проти коронавірусу не почнеться, безчинства радикалів не припиняться", - підкреслюється в заяві.

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Зазначається, що телеканали "112 Україна", NewsOne і ZiK та.ть намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.