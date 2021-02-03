Санкції проти соратника Медведчука Козака підтримали 17 членів РНБО із 19, Разумков не голосував - ЗМІ

Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK, які фактично належать йому.

Про це повідомили УП члени РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Опитані виданням члени РНБО стверджують, що закон дозволяє запроваджувати санкції проти громадян України. Їх можливо буде оскаржити, але це буде доволі проблематична процедура.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що санкції не підтримали дві людини, при цьому одна з них була у відрядженні.

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"2 лютого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання запровадження персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України. Із 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні", - заявив він.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.