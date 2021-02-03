Новини • Закриття каналів Медведчука

РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко

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РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко
РНБО запровадила санкції не лише проти "112", NewsOne і ZiK, але і компанії, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, включно з особистим літаком Тараса Козака.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"За моїми даними, також заблокована компанія, на яку оформлено 7 приватних бортів, включно з особистим літаком Козака. Вони не можуть злітати і залишати повітряний простір України", - написав він.

РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп ЄС Гончаренко 01

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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Топ коментарі

  • Myko
    Україна і Московія. Фото для порівняння.
    СНБО, кроме телеканалов, заблокировал компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 9407
  • Rino Onix
    Ваши слова Байдену в уши.
  • LVA smart
    Оставляйте жалобу на ютубе на каналы "112", "NewsOne" и "ZiK" :

    Данный канал своим эфиром нарушает законодательство и указ Президента Украины о введении санкций
    https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441
    УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №43/2021

    Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
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