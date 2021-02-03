РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"За моїми даними, також заблокована компанія, на яку оформлено 7 приватних бортів, включно з особистим літаком Козака. Вони не можуть злітати і залишати повітряний простір України", - написав він.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".