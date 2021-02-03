Після суду над Навальним у РФ затримано майже 1400 осіб

У зв'язку із судом про заміну Олексію Навальному умовного терміну на реальний у різних містах Росії було затримано 1386 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ОВД-Инфо".

Найбільше затриманих у Москві. Серед них є як ті, кого затримали вдень біля будівлі суду, так і ті, кого схопили ввечері на акції протесту.

Також понад сотня людей були затримані в Петербурзі. По одній особі або кількох людей затримали в Іжевську, Омську, Челябінську, Уфі та інших містах.

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Нагадаємо, 2 лютого Симонівський суд Москви відправив політика Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього соратники Навального оголосили про акції в Москві та Петербурзі. Проти них виставили безліч силовиків, які застосовували силу під час затримання.