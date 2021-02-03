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Після суду над Навальним у РФ затримано майже 1400 осіб

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Після суду над Навальним у РФ затримано майже 1400 осіб
У зв'язку із судом про заміну Олексію Навальному умовного терміну на реальний у різних містах Росії було затримано 1386 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ОВД-Инфо".

Найбільше затриманих у Москві. Серед них є як ті, кого затримали вдень біля будівлі суду, так і ті, кого схопили ввечері на акції протесту.

Також понад сотня людей були затримані в Петербурзі. По одній особі або кількох людей затримали в Іжевську, Омську, Челябінську, Уфі та інших містах.

Після суду над Навальним у РФ затримано майже 1400 осіб 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого Симонівський суд Москви відправив політика Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього соратники Навального оголосили про акції в Москві та Петербурзі. Проти них виставили безліч силовиків, які застосовували силу під час затримання.

Топ коментарі

  • Lvbnhj
    После суда над Навальным в РФ задержаны почти 1400 человек - Цензор.НЕТ 9751 После суда над Навальным в РФ задержаны почти 1400 человек - Цензор.НЕТ 1950
  • Сірий
    Мрії, мрії...
  • Біле Пальто
    Для відновлення водопостачання в Крим потрібен не один рік, не фантазуйте.
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