Новини • Коронавірус і карантин

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа

2 5259
За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа
Станом на середу, 3 лютого, виявлено ще 3285 нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"3285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 02госпіталізовано – 2 159 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 02летальних випадків – 165;

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 02одужало – 10 101 особа;

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 02здійснено тестувань за добу – 43 643 (зокрема методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень через COVID-19 померла рекордна кількість людей - понад 96 тисяч, - ВООЗ

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 07захворіло – 1 227 164 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 07одужало – 1 045 473 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 07летальних випадків – 23 089;

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 07проведено ПЛР-тестувань – 6 299 699.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 13

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини