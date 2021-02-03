За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"3285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 159 осіб;
летальних випадків – 165;
одужало – 10 101 особа;
здійснено тестувань за добу – 43 643 (зокрема методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 227 164 особи;
одужало – 1 045 473 особи;
летальних випадків – 23 089;
проведено ПЛР-тестувань – 6 299 699.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях", - розповів Степанов.