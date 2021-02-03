За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа

Станом на середу, 3 лютого, виявлено ще 3285 нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"3285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 159 осіб;

летальних випадків – 165;

одужало – 10 101 особа;

здійснено тестувань за добу – 43 643 (зокрема методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень через COVID-19 померла рекордна кількість людей - понад 96 тисяч, - ВООЗ

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 227 164 особи;

одужало – 1 045 473 особи;

летальних випадків – 23 089;

проведено ПЛР-тестувань – 6 299 699.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях", - розповів Степанов.









