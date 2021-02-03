Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина
Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Цей кейс є винятковим(!), але вчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України цих інструментів пропаганди Кремля. Але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції.
Впевнений, у Москві вже готують методички про "наступ на свободу слова в Україні" та "знищення вільної преси". Хочу попередити: ці телеканали – не звичайні телевізійні мовники. Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля.
Тому рішення РНБО – симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на нашу свободу та незалежність. Це логічне завершення розслідування Тимчасової слідчої комісії, у якій я брав участь ще під час роботи народним депутатом. Тоді ми з’ясовували, як відбувалися оборудки під час зміни власників телеканалів 112, ZIK та NewsOne, які сьогодні належать одній людині – правій руці Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Радий, що і що наші напрацювання стали кроком до встановлення цілковитої прозорості структури власності українських телеканалів та завадили інформаційної монополізації в інтересах окремих політичних сил.
А свобода слова та права людини для цієї країни – ключове. Їх і варто відстоювати аби не допустити загрозу національній безпеці, безпеці громадян нашої країни та порушення європейських стандартів", - заявив Ткаченко.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".