Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" - зробимо, - Федоров

Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні технічно готові до створення "COVID-паспортів". Він повідомив, на базі чого їх можуть зробити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Федоров заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, якщо цей документ буде застосовуватися тільки для міжнародних поїздок, то в такому випадку в світі можуть створити єдину програму, для якої потрібно передавати цю інформацію з реєстру.

"А якщо для відвідувань закладів всередині країни, тоді це буде внутрішній додаток. Але поки не до кінця зрозумілі життєві ситуації, а також рішення, які ухвалюватимуть різні уряди світу і наш уряд", - пояснив Федоров.

"Залежно від того, який сценарій обере Міністерство охорони здоров'я і як сформує політику, ми будемо вже на це реагувати. Технічно ми готові до будь-якого сценарію. Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" - зробимо", - додав міністр.

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