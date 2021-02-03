Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати!
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Зеленський позитивно здивував... Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Тепер, головне, не зупинятися, а продовжити ліквідацію московської агентури в Україні... Бо закриття частини ворожих пропагандистських ресурсів не позбавляє стратегічного впливу Кремля на внутрішні процеси в Україні", - написав він.
Ярош наголосив, що термінове ухвалення Закону про колабораціонізм, ліквідація антидержавних політичних та громадських формувань, знищення фінансово-економічної бази ворога всередині Держави, зачистка агентури Путіна у владі та силових структурах дасть Україні шанс позбавитися ворожого впливу і отримати перспективу.
"Пане Зеленський, так тримати! Якщо треба буде допомога у справі захисту Держави - кажіть", - резюмував він.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".