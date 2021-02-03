Новини • Закриття каналів Медведчука

Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати!

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Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати!
Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош підтримав рішення президента Володимира Зеленського щодо блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський позитивно здивував... Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Тепер, головне, не зупинятися, а продовжити ліквідацію московської агентури в Україні... Бо закриття частини ворожих пропагандистських ресурсів не позбавляє стратегічного впливу Кремля на внутрішні процеси в Україні", - написав він.

Ярош наголосив, що термінове ухвалення Закону про колабораціонізм, ліквідація антидержавних політичних та громадських формувань, знищення фінансово-економічної бази ворога всередині Держави, зачистка агентури Путіна у владі та силових структурах дасть Україні шанс позбавитися ворожого впливу і отримати перспективу.

"Пане Зеленський, так тримати! Якщо треба буде допомога у справі захисту Держави - кажіть", - резюмував він.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати! 01

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Топ коментарі

  • Paulo Kit
    Всі нормальні люди це підтримують!
  • Біле Пальто
    А ти візиткою Яроша собі раптово горло не переріж.
  • Серый Вовк
    ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ,НО ЭТОГО МАЛО ,НАДО СРОЧНО ЗАПРЕТИТЬ ОПЗЖ А ЕЁ ЧЛЕНОВ АРЕСТОВАТЬ !!! Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать! - Цензор.НЕТ 7255
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