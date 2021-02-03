Як Портнов може звинувачувати Зеленського в диктатурі, коли він і його команда співпрацюють із чинною владою? - Бутусов

Невже диктатура проявляється в тому, що Портнов і його команда продовжують співпрацю з чинною владою?

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи заяву ексзаступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова.

"Ми зв'язалися вже з юристами телеканалів, будемо надавати підтримку консультаційну ... Буде цивільний розкол між тими, хто підтримав це рішення і тими, хто чинить опір ... Це закінчиться поразкою влади" - прокоментував Андрій Портнов в ефірі каналу "112" указ президента Володимира Зеленського про санкції проти медіахолдингу Медведчука.

Гаразд, так як же це влада може програти, якщо друг і особистий адвокат Портнова Олег Татаров є заступником голови Офісу президента? Тільки перемога!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати!

Який може бути розкол, якщо саме за рекомендацією Портнова його партнера і друга Павла Вовка і ОАСК захищає Офіс президента, якщо ОП призначила протеже Портнова Олексія Сухачова в.о. голови Державного бюро розслідувань? Який же це розкол - єдність міцніє!

Невже диктатура проявляється в тому, що Портнов і його команда продовжують співпрацю з чинною владою?

До речі, після зупинки телеефіру всіх трьох каналів аудиторія їхньої трансляції в інтернеті станом на 1.00 становила сумарно близько 12 тисяч глядачів.

За словами ведучих ефіру, охорона державної кіностудії імені Довженка, в павільйоні якої йде ефір в інтернеті каналу 112, після указу президента закрила в'їзд на студію для персоналу та гостей "112", - розповів Бутусов.





Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".