Статистика YouTube: Сумарна аудиторія NewsOne, "112 Україна" та ZIK становить 16 тис. осіб. СКРИНШОТИ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, станом на 8:50 телеканал "112 Україна" на Youtube зараз дивляться 5816 осіб.
Канал ZIK тоді ж дивляться - 1818, а канал NewsOne - 8478 осіб.
Станом на 2:00 "112 канал" дивилися 1431 глядач, NewsOne - 2594, а ZIK - 3032.
Так, журналіст Олександр Донія у коментарях на Facebook заявив, що це "приблизна кількість депутатів сільських рад від ОПЗЖ (4213) з їхніми дружинами-чоловіками".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".