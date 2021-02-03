"Слуга народу" обговорить на фракції питання блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne, - Арахамія
Про це заявив керівник парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Учора ввечері відбулася подія, яка, справді, дуже резонансна. І не було ще обговорення. Необхідно скликати фракцію і спільно (обговорити. - ред.)", - сказав він журналістам у середу біля будівлі Верховної Ради.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".