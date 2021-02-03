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"Слуга народу" обговорить на фракції питання блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne, - Арахамія

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"Слуга народу" обговорить на фракції питання блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne, - Арахамія
У фракції "Слуга народу" поки немає позиції щодо введення в дію рішення РНБО про блокування телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne.

Про це заявив керівник парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учора ввечері відбулася подія, яка, справді, дуже резонансна. І не було ще обговорення. Необхідно скликати фракцію і спільно (обговорити. - ред.)", - сказав він журналістам у середу біля будівлі Верховної Ради.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Топ коментарі

  • Tat Prut
    Для того что бы обсудить этот вопрос, вам нужно опять собраться в Трускавце и детально изучить все события, которые происходили в Украине начиная с 2013 года. Т.к. если вы собираетесь это обсуждать, Вы не в курсе...
  • Роман Бакс
    Шо там обсуждать? Радуйтесь, шампанское пейте.. офигенная новость ))
  • Владимир Николенко 123e1460
    Хламыдія точно не піде а от різні шевченки,барагари,бужанські .....
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