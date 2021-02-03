Пул Медведчука - це не журналістика. Це чиста, злісна і добре упакована в блискучі pr-обгортки пропаганда, - радник Єрмака Подоляк

Телеканали пулу Віктора Медведчука, що потрапили під санкції РНБО, - "не журналістика, а чиста, незамутнена, злісна і добре упакована в блискучі PR-обгортки пропаганда", яка "агресивно і відкрито просувала цінності держави РФ".

Про це на своїй сторінці у Facebook пише радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"Учорашнє колективне рішення РНБО щодо негайного запровадження жорстких санкцій проти відомого пулу телеканалів пана Медведчука - це зовсім не про свободу слова, цензуру, обмеження тих чи інших прав. У наш час реально обмежити доступ до інформації банально неможливо. Хоча, зрозуміло, передбачуваної істерики з передбачуваними ж штампами "про загрозу неймовірно чесним телеканалам" достатньо ...

... Але ні. Пул Медведчука - це зовсім не журналістика, не інформація, не конкуренція точок зору, не об'єктивна дискусія. Але це чиста, незамутнена, злісна і добре упакована в блискучі pr-обгортки пропаганда. Яка ще й перейшла в ту стадію, де робота - на окупантів. Тому ці санкції - це тільки про ту саму справедливість і про відповідне "покарання безкарності". І про спробу повернення до цивілізованих правил поведінки на медійному ринку. І про інституційну протидію масштабній пропагандистській програмі, яку ретельно продумала і реалізувала одна відома "кумівська група". День у день роками ця умовна група активно атакувала цінності суверенної держави, намагаючись довести її неспроможність і посіяти в нас тотальне розчарування в собі. Завзято, а останнім часом агресивно і відкрито просувала цінності держави РФ. Навіть не маскуючись. А навіщо маскуватися, якщо, навпаки, потрібно отримати примноження взаємної ненависті? Чорне, яке єлейними голосами називають білим, - відома, зрозуміла, людська історія...", - написав він.

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Подоляк наголосив, що пропаганда, особливо в її найбільш цинічних брехливих формах, завжди породжує лише зло: "Її суть - внутрішня ненависть, розколи, провокації, взаємне знищення і самообраза. Бо тоді ти - слабкий. Бери і принижуй, знищуй, викорінюй, придушуй. Дуже проста і дієва тактика гібридних сусідів). До чого б це призвело у фіналі? Риторичне питання..."

"Нарешті, це приголомшлива фінальна крапка в тривалому "патріотичному романі", який розпочався за відомого "патріотичного" президента П 4-5 років тому. Саме під час його пафосного перебування цей гігантський медійний міхур набряк, набрався сил, упакувався під самісіньке "нехочу" ресурсами і став суперпропагандистським майданчиком для цілої низки політичних груп. Питання в тому, що вчорашні багато і пафосно люблять кричати про свої досягнення, але волі на реальні дії у них ніколи не було. Тому деокупація Криму тихо припинила обговорюватися на глобальних майданчиках. Тому Мінські угоди поставили нас у важкі переговорні позиції. Тому ж і Медведчук хвацько повстав з попелу забуття, швидко наростив фінансові м'язи і раптом опинився одним з електоральних лідерів, а "гібридна країна" отримала величезний медійний актив для руйнівної партизанської війни всередині нас. І він цим цілком професійно користувався, дедалі швидше занурюючи країну в депресію і полегшуючи завдання загарбникам...", - резюмував радник Єрмака.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".