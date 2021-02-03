Зеленський застосував санкції проти Козака законно - за фінансування тероризму. Але тепер СБУ має висунути йому підозру, - Бутусов

Встановлення санкцій указом президента за законом не вимагає рішення суду про визначення причетності громадянина до тероризму.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначає, що за інформацією джерел Цензор.НЕТ в РНБО, санкції проти Тараса Козака - власника телеканалів ZIK, 112, Newsone запроваджено через причетність його до фінансування тероризму.

"Зараз лунає багато критики, ніби у президента взагалі нема повноважень вводити санкції проти громадянина України.

Згідно з даними слідства СБУ, структури Козака пов'язані з торгівлею вугіллям з окупованих територій, а готівкові кошти від цих операцій передавались в Україну для фінансування структур Козака.

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І тому закон України про санкції стаття 1 надає державі такі повноваження:

"Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність".

Таким чином, згідно з законом санкції на Козака можуть бути застосовані як до суб'єкта терористичної діяльності. Процедура та порядок введення санкцій визначається виключно указом президента, а не законом, тому голова держави має право вводити санкції як тільки вбачає для цього достатньо підстав та доказів", - пише Бутусов.

Він підкреслює, що встановлення санкцій указом президента за законом не вимагає рішення суду про визначення причетності громадянина до тероризму.

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"Але право на захист у Козака залишається. Козак захищений наразі депутатським імунітетом - він є народним депутатом "Опозиційної платформи - За життя", і вести розслідування проти нього можуть тільки після згоди на притягнення до відповідальності. Тепер Козак подасть до суду і Служба безпеки має викласти докази причетності його до терористичної діяльності у суді. Справа щодо Козаку перебуває у Головному слідчому управлінні СБУ, вони будуть готувати матеріали для судового процесу", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".