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Білецький розповів, чому "Мотор Січ" потрібно повернути у державну власність

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Білецький розповів, чому "Мотор Січ" потрібно повернути у державну власність
Україна має повернути у державну власність підприємство "Мотор Січ" як важливий об’єкт військово-промислового комплексу, що має широке коло зв'язків на міжнародній арені і здатний приносити прибутки до державного бюджету.

Про це заявив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький у власному Тelegram-каналі.

"По-перше, ми збережемо одне із чотирьох підприємств військово-промислового комплексу нашої країни. По-друге, це все-таки наше вікно в економічний світ, тому що підприємство зараз має контракти зі 100 країнами світу. По-третє, це вигідно, бо підприємство прибуткове. За 10 місяців 2020 року, тобто в час коронакризи, вони показали 920 мільйонів грн прибутку. То хай цей прибуток залишається в бюджеті України", – вважає Білецький.

Також Білецький заявив, що не поділяє скепсису щодо державного управління такими об’єктами і звернувся до прикладу державної компанії Temasek, яка є "стрижнем сінгапурської економіки".

"Якщо в країні знайшлися гроші на "велике крадівництво" Зеленського, 89 млрд грн у 2021 році, невже ми не можемо знайти декілька мільярдів гривень для того, щоб викупити підприємство, яке збереже Україні технології, забезпечить потреби нашої армії й принесе нам прибуток?", - вважає Білецький.

Як повідомлялося раніше, 28 січня РНБО наклала санкції на китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ". 31 січня у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки України.

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    чтобы вы понимали ЗА КИТАЕМ СТОИТ РОССИЯ вот и вся ПРАВДА И СУТЬ напрямую Россия купить у нас не может вот и нашли подельников китаезов желторотых сученных.. вы думаете почему нет резкой критики Политбюро Китая главного акционера всей экономики страны там РАСТСРЕЛИВАЮТ и если в тему впишутся США а так оно и будет то тех кто пытается пудрить мосхи просто в Китае расстреляют за коррупцию..взятка то от России там весьма огромна..продавцы от Украины- по сути подельники в терроризме и им прямая дорога в Гуантанамо...они сученные это прекрасно понимают тормозят китаезам не за гроши а за страх собственной жизни..поняли идиоты что взять взятку гарно...а то что взял за предательство то в какую тему вписался продать завод врагу в годы войны это моветон во всех странах и итог один.... стенка и команда пли... потому что это спецоперация продать России через Китай Мотор Сич вывезти оборудование станки чертежи они вывезли один заводик с Донбасса подразделение Мотор Сич станки которые вытачивали детальки для винтов и двигателей МИ собрали за Уралом а оно не работает руки растут из оппы.. ТОМУ РОССИИ КУКИШ ВМЕСТЕ С КИТАЕМ.....
  • polop
    Там прибыли раньше были по 5 - 7 миллиардов в год в гривне...51% контрольный пакет оставить за Украиной....Хотя бы это нужно сделать....
  • Ned Stark
    Усі великі підприємства аерокосмічної галузі у нас державні - Антонов, Авіант, Південмаш, авіаремонтні заводи. Усі, крім МоторСічі, яку мутно приватизували ще мабуть при Кучмі...
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