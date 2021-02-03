Білецький розповів, чому "Мотор Січ" потрібно повернути у державну власність

Україна має повернути у державну власність підприємство "Мотор Січ" як важливий об’єкт військово-промислового комплексу, що має широке коло зв'язків на міжнародній арені і здатний приносити прибутки до державного бюджету.

Про це заявив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький у власному Тelegram-каналі.

"По-перше, ми збережемо одне із чотирьох підприємств військово-промислового комплексу нашої країни. По-друге, це все-таки наше вікно в економічний світ, тому що підприємство зараз має контракти зі 100 країнами світу. По-третє, це вигідно, бо підприємство прибуткове. За 10 місяців 2020 року, тобто в час коронакризи, вони показали 920 мільйонів грн прибутку. То хай цей прибуток залишається в бюджеті України", – вважає Білецький.

Також Білецький заявив, що не поділяє скепсису щодо державного управління такими об’єктами і звернувся до прикладу державної компанії Temasek, яка є "стрижнем сінгапурської економіки".

"Якщо в країні знайшлися гроші на "велике крадівництво" Зеленського, 89 млрд грн у 2021 році, невже ми не можемо знайти декілька мільярдів гривень для того, щоб викупити підприємство, яке збереже Україні технології, забезпечить потреби нашої армії й принесе нам прибуток?", - вважає Білецький.

Як повідомлялося раніше, 28 січня РНБО наклала санкції на китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ". 31 січня у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки України.