Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова як член Ради нацбезпеки та оборони при президенті України проголосувала за введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака.

Рішення було ухвалене після ознайомлення з матеріалами щодо причетності Козака до фінансування тероризму, наданими РНБО Службою безпеки України.

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Голосування Венедіктової має особливе значення. Санкції - це не вирок суду та не визначення провини. Це - обмежувальний захід.

Зараз Козак буде оскаржувати у суді введення санкцій проти нього. А СБУ треба буде доводити обґрунтованість матеріалів, наданих РНБО.

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Проте якщо докази СБУ є достатньо вагомими, то наступним кроком має бути досудове розслідування щодо Козака, яке має проводити Головне слідче управління СБУ під наглядом Генеральної прокуратури. Але Козак захищений депутатською недоторканністю. Згідно з законом, згоду на досудове розслідування щодо народного депутата має надати генеральна прокурка Ірина Венедіктова", - заявив Бутусов.

Сподіваємось, що скандал та позов Козака щодо зняття санкцій прискорить слідство СБУ, і слідчі якомога швидче звернуться до ОГПУ з проханням притягнути Козака до відповідальності.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".