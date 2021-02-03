Зеленський пояснив міжнародним партнерам санкції проти "112", NewsOne та ZIK: "Це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності"

Президент України Володимир Зеленський опублікував коротке пояснення для міжнародної спільноти з приводу санкцій РНБО проти нардепа Тараса Козака і телеканалів "112 Україна" , NewsOne, ZIK.

Англомовна заява президента з'явилася в його акаунті у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Санкції - це складне рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова, (але) не пропаганду, профінансовану агресором проти нашої країни, підриває Україну на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність - це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокування "112", Newsone і ZIK не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, - Мендель

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".