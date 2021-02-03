Новини • Закриття каналів Медведчука

Путінська телевізійна машина в Україні зупинена. "Народний фронт" вніс таку постанову ще у 2018-му, - Яценюк

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Путінська телевізійна машина в Україні зупинена. "Народний фронт" вніс таку постанову ще у 2018-му, - Яценюк
Лідер "Народного фронту" наголосив, що державне рішення президента Зеленського про закриття пропагандистських рупорів Кремля заслуговує на цілковиту підтримку.

"Путінська телевізійна медійна машина в Україні зупинено. Це не засоби масової інформації, а засоби масового ураження", - наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Він нагадав, що фракція "Народного фронту" внесла постанову про такі санкції в парламент ще в 2018-му: "Ми добилися її ухвалення у парламенті. Але тодішній президент цього не зробив".

"Це не засоби масової інформації, а засоби масового ураження населення проросійською брехнею, маніпуляціями і дезінформацією", - підкреслив він.

"Треба боротись з російським впливом далі, виявляючи російську агентуру в державних установах, армії, органах безпеки, серед політиків і депутатів. Захищаймо державу!" - наголосив Арсеній Яценюк.

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Он напомнил, что фракция "Народного фронта" внесла постановление о таких санкциях в парламент еще в 2018-м: "Мы добились ее принятия в парламенте. ..
    Но тогдашний президент этого не сделал". Путинская телевизионная машина в Украине остановлена. "Народный фронт" внес такое постановление еще в 2018-м, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1711
  • Не один из 73%
    Путинская телевизионная машина в Украине остановлена. "Народный фронт" внес такое постановление еще в 2018-м, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4112
  • Tempora Mutantur df8f1960
    Вот так удар по порохоботам! Что они теперь будут говорить для оправдания своего бога?)
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