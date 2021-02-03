Новини • Агресія Росії проти України

"Нам на Донбасі завдали приблизно $120 млрд майнової шкоди", - Резніков

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"Нам на Донбасі завдали приблизно $120 млрд майнової шкоди", - Резніков
Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков про збитки, завдані РФ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив в інтерв'ю LB.ua.

"За різними оцінками, нам на Донбасі завдали приблизно $120 млрд майнової шкоди, на думку ж Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, мінімально на відновлення регіону буде потрібно майже $22 млрд. Усе це - приблизні цифри, однак те, що вони колосальні - факт", - зазначив віцепрем'єр.

Водночас, за словами Резнікова, в Україні досі ніхто не може відповісти на питання, скільки на окупованому Донбасі залишилося державного і комунального майна та у скільки оцінюється збиток від його відчуження.

"Що стосується відновлення територій, ми шукатимемо різні джерела, зокрема і західне інвестування", - додав віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Амністія після деокупації потрібна, але військові злочинці під неї не підпадають, - Резніков

Топ коментарі

  • Вла
    не "вам", а Україні
  • Андерсен a4cbf7de
    А почему отдельно идет Донбасс, нужно говорить об общем нанесенном ущербе будь то Донбасс, Крым, Севастополь, акватория Азовского и Черного морей.. Да и вообще всей Украине в целом. ( а то опять "оставление за скобками")
  • Andy Jumeirach
    Крим не забувайте!
    Це ще десь 150 млрд.$ + территорія.
    паРаша повинна за все заплатить і розвалитися на куски!
    рашизм, як теорія неонацизму та великодержавного шовінізму - повинен згинути!
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