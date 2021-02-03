За добу від COVID-19 у Києві померли 15 осіб, видужали - 2370, виявлено 330 нових випадків, - Кличко

У столиці триває позитивна динаміка кількості тих, хто поборов коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу виявили 330 хворих на COVID-19. Померли 15 осіб. Загалом за період пандемії у столиці 2392 летальні випадки від вірусів. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 129 164", - сказав мер столиці.

Серед захворілих 178 жінок віком від 18 до 89 років і шість дівчаток від двох до 16 років. А також 139 чоловіків віком - від 18 до 89 років і сім хлопчиків від двох до 16 років. Захворіли, зокрема, дев'ять медиків. До лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Крім того, в столиці триває позитивна динаміка кількості тих, хто поборов коронавірус. За минулу добу в місті одужали ще 2370 осіб. Загалом вилікувалися від вірусу 73 515 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 73, у Дніпровському - 70 та в Деснянському районі - 67 випадків.

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