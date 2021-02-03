З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим

З ініціативи Служби безпеки України до молдавської авіакомпанії JET4U SRL і португальської JET4U LDA застосовано санкції за здійснення польотів до Російської Федерації і на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"На підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набуття законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова", - йдеться в повідомленні.

За даними джерела Цензор.НЕТ, йдеться про авіакомпанії, літаками яких кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук відвідував Москву та окупований Крим.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".