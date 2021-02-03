З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим
Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"На підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів.
Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набуття законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова", - йдеться в повідомленні.
За даними джерела Цензор.НЕТ, йдеться про авіакомпанії, літаками яких кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук відвідував Москву та окупований Крим.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".