У СБУ з'явилося достатньо юридичних аргументів, щоб блокувати "112 Україна", ZIK і NewsOne, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що рішення про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne з'явилося зараз, тому що СБУ зібрала достатньо аргументів.

Про це сказала Кравчук у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чому зараз? Очевидно, воно ґрунтується на трьох документах, позиціях: закону про санкції, постанові Верховної Ради і подання від Служби безпеки України. Очевидно, якраз зараз з’явилось у Служби безпеки достатньо доказаних юридичних аргументів, щоб подати ці документи до РНБО. У мене немає підстав сумніватись у поданні Служби безпеки, бо для цього вона є, знати більше, ніж ми з вами. І РНБО – як загалом колегіальний орган має на це конституційні повноваження", - сказала Кравчук.

Також читайте: Путінська телевізійна машина в Україні зупинена. "Народний фронт" вніс таку постанову ще у 2018-му, - Яценюк

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".