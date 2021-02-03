Разумков про відмову підтримати санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака: "Це погано"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував свою відмову підтримати санкції щодо Тараса Козака та його телеканалів ("112 Україна", NewsOne і ZIK), заявивши, що обмежувальні заходи проти каналів - це погано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

"Я утримався. Санкції слушні там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут все не на місці. І санкції щодо каналів - це погано. Попри те, чиї вони", - сказав Разумков.

Раніше повідомлялося, що спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака і фактично належних йому телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".