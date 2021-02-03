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Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. ФОТО

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Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема, під будівлею Верховної Ради України і Кабінетом Міністрів України. У зв'язку з цим поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Задля публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих акцій працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування", - сказано в повідомленні.

У поліції попередили, що в зв'язку з масовими акціями можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці і попросили автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час акції протесту в Києві один з учасників напав на поліцейського, в управління доставлено дев'ятьох осіб

Також поліція закликає організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.

Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі 01
Фото: сайт поліції

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Топ коментарі

  • des_104
    ты не попутало Майдан с антимайданом? это как раз те же клоуны, что Мариинку в 14-м загадили.
  • Наглая Морда
    Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 2340
  • des_104
    против закрытия аналов митинговать будут?
    тогда я не против выдать полиции эбонитовые палочки...
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