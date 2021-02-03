Казанський про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne: "Канали - лише інструмент. Притягати до відповідальності потрібно тих, хто його використовує"

Санкцій проти телеканалів "пулу Медведчука" мало, адже канали це лише інструмент. Притягати до відповідальності потрібно насамперед тих, хто цей інструмент використовує.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив член української делегації у ТКГ, журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, що вся російська агентура зараз волатиме про політичні переслідування, але розбиратися з Медведчуком і його обслугою потрібно було вже давно. І не санкції запроваджувати (тут правовий механізм справді сумнівний), а вручати підозри за цілком конкретні злочини", - наголосив журналіст.

"Той же Тарас Козак від самого початку 1990-х років і до 2010 працював на високих посадах спочатку в податковій, а потім на митниці. Потім став депутатом. А потім раптово перетворився на олігарха і почав скуповувати телеканали. Яким чином людина, яка 20 років офіційно працювала в держструктурах, стала мільярдером? Звідки у митника з окладом у 10 тис. грн гроші на покупку трьох (!) телеканалів? Зрозуміло, що в будь-якій цивілізованій країні Тараса Козака просто посадили б за корупцію, і ніхто б навіть не заїкнувся про жодні політичні репресії та свободи слова. Із самим Медведчуком схожа історія. На його дружину Оксану Марченко в Росії записана ціла низка активів, які були отримані незрозуміло як і незрозуміло за що. До того ж це не просто бізнес. Це бізнес, який отримує величезні субсидії від російського уряду", - додав Казанський.

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За словами Казанського, "у будь-якій нормальній країні такий безлад не прокотив би".

"Не можна просто стати мільярдером з повітря, відкрито отримувати гроші від держави, з якою триває війна, і не мати проблем із законом. Таке не терпітимуть ні у США, ні в Китаї, ні в Естонії, ні в Ізраїлі. Тобто тут мало просто запроваджувати санкції проти телеканалів. Канали - лише інструмент. Притягати до відповідальності потрібно насамперед тих, хто цей інструмент використовує", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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