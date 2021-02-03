Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину "Спутник V": Якщо не ми, то ніхто не завезе її туди

У Кремлі заявили, що Росія постачатиме свою т.зв. вакцину на окуповану частину Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Безумовно, там люди теж потребують вакцини. І якщо не ми, то ніхто її туди не завезе", - сказав Пєсков.

Він підтвердив, що "туди теж будуть поставки", але терміни рекомендував уточнити в уряду РФ.

Нагадаємо, раніше в підтримуваному Москвою незаконному збройному формуванні "ЛНР" заявили, що отримали з Росії вакцину проти коронавірусу, відому як "Спутник V", використання якої в Україні не схвалено. 31 січня про прибуття цієї ж російської вакцини заявили і в аналогічному угрупованні "ДНР".

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