Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію

Президент України Володимир Зеленський подякував представникам громадянського суспільства за те, що "абсолютно точно зрозуміли і підтримали необхідність рішення РНБО про блокування каналів "пулу Медведчука".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Колегіальне та юридично вмотивоване рішення про санкції щодо фізичної та юридичних осіб ухвалено одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього. Вдячний членам Ради національної безпеки і оборони за відповідальну та швидку реакцію", - йдеться в повідомленні.



Також Зеленський подякував представникам громадянського суспільства - за те, що "абсолютно точно зрозуміли та підтримали необхідність цього рішення РНБО".

Також читайте: Депутати "Слуги народу" вітають рішення блокувати "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Корнієнко

"Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства. Робота Служби безпеки також заслуговує на окрему подяку. Жодного сумніву, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь", - підсумував президент.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казанський про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne: "Канали - лише інструмент. Притягати до відповідальності потрібно тих, хто його використовує"