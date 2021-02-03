"Голос" вітає рішення Зеленського про санкції щодо телеканалів Козака, - Рудик

Партія "Голос" висловила підтримку рішенню РНБО і президента Володимира Зеленського про застосування санкцій до телеканалів нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Про це сказала в коментарі журналістам голова партії "Голос" Кіра Рудик, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Партія "Голос" вітає рішення президента Зеленського застосувати санкції проти трьох каналів, які відстоювали проросійську позицію. Ми вважаємо, що країна у стані війни, а наша країна є у стані війни, не може собі дозволити каналам агресора вести мовлення на своїх теренах. Саме тому ми вважаємо це дуже хорошим маркерним кроком, який показує, що президент здатен на чіткі і сильні кроки, які показують всьому світу його позицію. Партія "Голос" це вітає, ми готові підтримувати будь-які кроки, які допомагають відстоювати проукраїнську позицію а також знищення впливу Росії на наших теренах", - сказала Рудик.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".