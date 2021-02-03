Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки до 6 тис. грн

В Україні штрафи за порушення пожежної безпеки збільшать майже до 6 тисяч гривень. Верховна Рада прийняла в другому читанні відповідний законопроєкт №3755.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За документ проголосували 315 нардепів.

За порушення вимог щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергообладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії каратимуть попередженням або штрафом для громадян і працівників від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб - від 3400 до 5100 гривень.

На цей момент штрафи за такі порушення становлять від 17 до 170 гривень.

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Розмір штрафу за порушення встановлених на залізничному, морському і річковому транспорті правил пожежної безпеки для громадян становитиме від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб - від 3400 до 5100 гривень.

А за таке порушення на повітряному транспорті розмір стягнення - від 2550 до 4250 гривень для громадян та від 4250 до 5950 гривень - для посадових осіб.

Крім того, порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожтехніки та засобів пожежогасіння не за призначенням загрожує попередженням або штрафом для громадян від 1700 до 3400 гривень і для посадових осіб - від 3400 до 5100 гривень.

Зараз ці порушення караються попередженням або накладенням штрафу на громадян від 8,5 до 119 гривень і на посадових осіб - від 34 до 170 гривень.

Каратимуть і за початок роботи новостворених підприємств або використання бізнесом об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких така декларація є обов'язковою. Це тягне за собою штраф для громадян-підприємців та посадових осіб - від 1700 до 5100 гривень.

До другого читання з документа прибрали перехідний період із введення закону в дію. Раніше він становив три місяці.

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