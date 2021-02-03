Угорські лікарі заявили, що не можуть "з чистою совістю рекомендувати" вакцини з Росії і Китаю
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Euractiv.
Йдеться про російську вакцину Sputnik V і китайську Sinopharm.
Медична палата направила спеціального листа Угорському національному інституту фармацевтики, продуктів харчування і здоров'я (OGYÉI), в якому вказано, що "не можна з чистою совістю рекомендувати використання цих препаратів колегам".
"На сайті OGYÉI немає жодних документів про використання цих вакцин", - наголосили угорські медичні працівники.
Як повідомлялося, угорський уряд нещодавно в дуже короткі терміни надав обмежений дозвіл на продаж в країні як російської, так і китайської вакцини.
Раніше зіткнувшись з серйозними затримками з поставками інших схвалених вакцин, ЄС залишив можливість для використання китайських і російських вакцин для прискорення вакцинації населення.