Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков
Про це в інтерв'ю lb.ua заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, російська сторона після окупації півострова припинила дію Харківських угод, які з 2017 року продовжували перебування Чорноморського флоту в Криму на 25 років. При цьому Україна тепер вважає ці угоди юридично нікчемними.
"У статті 17 Конституції чітко визначено, що на території України не можуть розміщуватися іноземні військові бази. Раніше для Чорноморського флоту РФ було виключення в перехідних положеннях Конституції, але в 2019 році його виключили з тексту, а значить - Харківські угоди є неконституційними, а все майно, в тому числі і Чорноморського флоту, підлягає поверненню або переходу у власність України", - зазначив Резніков