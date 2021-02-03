Новини • Агресія Росії проти України

Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков

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Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков
Майно Чорноморського флоту після деокупації Криму підлягає переходу у власність України. Це прописано в законопроєкті про державну політику перехідного періоду, який готують в уряді.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російська сторона після окупації півострова припинила дію Харківських угод, які з 2017 року продовжували перебування Чорноморського флоту в Криму на 25 років. При цьому Україна тепер вважає ці угоди юридично нікчемними.

"У статті 17 Конституції чітко визначено, що на території України не можуть розміщуватися іноземні військові бази. Раніше для Чорноморського флоту РФ було виключення в перехідних положеннях Конституції, але в 2019 році його виключили з тексту, а значить - Харківські угоди є неконституційними, а все майно, в тому числі і Чорноморського флоту, підлягає поверненню або переходу у власність України", - зазначив Резніков

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Наблюдается перемена в риторике и действиях власти - интересны причины...
  • Алекс Мышкевич
    сегодня вечером будет праздничный салют из пердаков в городах-героях Севастополе и Москве Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков - Цензор.НЕТ 9263
  • Baks13
    ЧМП вкрав КРАВчук з Кудюкіним....
    Було найбільше Пароходство в Світі...
    Я там працював-знаю...
    ЧМП перейменовували разів з п'ять, мінімум, і зміна
    бенефіціарів і кінці в воду...
    Реаніматор, мля...
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