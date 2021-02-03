Влада РФ запропонувала російським компаніям працювати в окупованому Криму анонімно, щоб не потрапити під санкції США та ЄС

Міністерство економічного розвитку РФ розробило законопроєкт, який передбачає створення в окупованому Криму і Севастополі особливих адміністративних районів (ОАР).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК із посиланням на текст документа, справжність якого підтвердили в Мінекономрозвитку.

Запропонований правовий режим дозволить інвесторам з інших регіонів не побоюватися запровадження санкцій США і Євросоюзу, які загрожують за роботу в Криму, оскільки запропонований законопроєкт дозволить інвесторам зберегти анонімність, повідомили в пресслужбі Мінекономрозвитку.

Особливі адміністративні райони діятимуть на всій території окупованих Криму і Севастополя, як і вільна економічна зона, яка функціонує з кінця 2014 року, йдеться в законопроєкті. Учасниками особливих адміністративних районів зможуть стати будь-які російські компанії, зареєстровані в будь-якому регіоні, але вони мають вести бізнес лише на півострові, а за межами Криму в них не має бути філій і представництв.

Інвестиційний проєкт має містити вкладення щонайменше 150 мільйонів рублів, спрямованих на створення і розвиток виробництва, інфраструктури, туризму, санаторно-курортного лікування або на організацію відпочинку громадян.

РБК зазначив, що компанії зможуть поєднувати статуси учасника особливого адміністративного району зі статусом учасника вільної економічної зони. Це дозволить інвестору користуватися пільговим оподаткуванням податків і страхових внесків, а також, наприклад, отримувати земельні ділянки в оренду без торгів, і при цьому зберігати конфіденційність.

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Багато російських федеральних компаній відмовляються працювати в окупованих Криму і Севастополі, побоюючись санкцій США і Євросоюзу. Так, США ще в 2014 році отримали повноваження запроваджувати санкції проти будь-яких російських компаній, які ведуть бізнес на півострові. РБК зазначає, що санкції запроваджують, спираючись на публічні повідомлення і відомості російських державних реєстрів.

У червні 2019 року уряд Росії дозволив юридичним особам, зареєстрованим в окупованому Криму або Севастополі, приховувати відомості про себе, які підлягають обов'язковій публікації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЄДРЮО).