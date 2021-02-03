Дубінський і Деркач мають бути притягнуті до відповідальності за антиукраїнську діяльність, - адвокати Новіков і Головань

Влада Зеленського зобов'язана не просто закривати фейкові справи проти Байдена і Порошенка, а й притягти до відповідальності осіб, які ведуть підривну діяльність на користь Росії та руйнують стратегічні відносини України і США, зокрема народних депутатів Деркача та Дубінського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявили адвокати п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков.

За словами адвокатів, мережа проросійського впливу всередині України продовжує свою підривну діяльність. Тому вже 11 вересня минулого року Печерський суд через суддю Волкову ухвалив рішення, яке зобов’язало ДБР зареєструвати ще два провадження.

"Це рішення було виконано в авральному порядку 22 січня. Тобто коли Президент Байден вже почав виконувати обов’язки Президента США. За нашими даними, ці провадження, нещодавно поспішно відкриті, вже закриті", – зазначив Новіков.

"Ми бачимо, що коли йдеться не просто про розслідування, які можуть зашкодити інтересам держави, але й про розслідування, які стають особисто небезпечні і незручні для керівництва правоохоронних органів, вони приймають очевидні рішення швидко і без зайвих розмов", – наголосив адвокат.

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Новіков також зазначив, що 1 лютого апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно підтвердила рішення щодо закриття провадження за заявою Деркача, яке розслідувало НАБУ.

"Коли Вищий антикорупційний суд 21 січня цього року розглядав скаргу Деркача на закриття провадження, тут прямо написано, що справа порожня, що жодних ознак кримінального правопорушення там нема. Але декілька місяців велося так зване "розслідування", в результаті якого було прийнято єдино можливий варіант – закрити це кримінальне провадження. І відповідно оскарження Деркачем цього кримінального провадження у Вищому антикорупційному суді було безуспішним", – зазначив Головань.

Новіков нагадав, що коли 19 травня 2020 року Деркач оприлюднив так звані "плівки", вже вночі Генпрокурор Венедіктова відкрила три кримінальні справи. Після того, як депутат Деркач опинився в санкційних списках як російський агент, владі стало очевидно, що ситуація шкодить відносинам України і США.

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"Хотів би нагадати, що коли 11 січня міністерство фінансів США повідомляло про запровадження санкцій стосовно Дубинського та інших, там було прямо наведено "російський агент Деркач", а також йшла мова про пов’язану з Росією мережу зовнішнього впливу на політику і на вибори у США. Я думаю, це все доказово і відповідним чином задокументовано відповідними інстанціями США", – додав Головань.

Головань наголосив, що кримінальні провадження, які були відкриті за заявами агентів російського впливу, мали б закритися ще кілька місяців тому.

"Ми ставимо питання про притягнення до відповідальності Деркача, ми ставимо питання про притягнення до відповідальності Дубінського за їхні наклепи. Що по суті своїй є завідомо неправдивими повідомленнями про злочин, а по-друге це фактично діяльність, яка спрямована на сприяння підривній діяльності держави-агресора і проти українських інтересів. Проросійська мережа продовжує свою діяльність, і необхідно вжити заходів для притягнення до відповідальності її членів", – підсумував адвокат.

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