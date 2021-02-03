У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький

Предаставник України при Європейському Союзі Микола Точицький заявив, що в Європейському Союзі "надзвичайно позитивно" поставилися до запровадження Україною санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Про це дипломат заявив на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу сказати, що вже сьогодні, починаючи з самого ранку, і з учорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися у Європейській комісії і Службі зовнішньої політики до вчорашнього рішення Ради національної безпеки щодо наших санкцій (проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна". - Ред.). Це поки що неофіційна реакція, однак я думаю, що в ході візиту прем’єр-міністра до Брюсселя ми почуємо і офіційну реакцію. Важливо правильно все це позиціонувати", - сказав Точицький.

Коментуючи загалом питання санкцій ЄС, дипломат зауважив, що воно "залишається чутливим". На думку Точицького, "нам варто чітко формулювати досьє, якщо ми хочемо мати більш ефективну реакцію Європейського Союзу".

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".