Суди почали притягувати Кабмін до відповідальності за борги в "зеленій" енергетиці

Підприємства зеленої енергетики подали позови щодо невиконання державою своїх обов’язків з оплати за вироблену зелену електроенергію, і суди почали залучати як відповідача Кабінет Міністрів України, як сторону, що підписувала меморандум з інвесторами у відновлювану енергетику

Про це свідчить інформація Єдиного державного реєстру судових позовів компанії "Фора С" (Тернопільська обл.), яка подала позов проти держпідприємства "Гарантований покупець" з вимогою виплатити 13 млн гривень боргу.

У реєстрі справи вказується, що уряд досяг компромісних домовленостей та уклав меморандум з інвесторами у відновлювану енергетику, щоб вирішити питання своєчасності оплати за вироблену "зелену" енергію.

"Зазначений меморандум передбачає, що держава забезпечує своєчасне здійснення розрахунків з виробниками, що використовують альтернативні джерела енергії як того вимагає Закон України "Про альтернативні джерела енергії"", - йдеться в матеріалах справи Господарського суду м.Києва.

"Таким чином, з огляду на предмет і підстави цього позову, суд вважає за необхідне залучити Кабінет Міністрів України та Міністерство енергетики України до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на боці відповідача", - зазначено в ухвалі суду.

Підготовче засідання у справі відбудеться 23.02.21 о 12:15 год.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила "Гарантованому покупцю" листа з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Щоб вирішити фінансову кризу на ринку електроенергії народні депутати зареєстрували законопроєкт №4624 про випуск ОВДП для "Енергоатому" на суму 7,3 млрд грн. Так, "Енергоатом" і підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів.