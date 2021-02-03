Ще під час засідань ТСК Ради СБУ визнала, що Козак пов'язаний з грошима РФ через Медведчука, - нардепка "Голосу" Устінова

Без політичної волі керівництва держави справи телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK тривалий час так і лежали похованими в СБУ.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила нардепка "Голосу" Олександра Устінова.

"У 2019 році, мене обрали заступником голови Тимчасової Слідчої Комісії Верховної Ради, яка розглядала питання власності телеканалів "112", "Zik" та "Newsone". Тоді, на рівні парламенту, нам вдалося зафіксувати увесь шлях проросійських телеканалів: від їхньої появи до потрапляння до рук депутата від "ОПЗЖ" Тараса Козака", - зазначила парламентарка.

За словами Устінової, ще під час засідань ТСК СБУ визнала, що Тарас Козак дійсно пов’язаний з грошима Російської Федерації через Віктора Медведчука.

"А наша ТСК навіть продемонструвалА схему того, яким чином "112" та інші телеканали відбиралися від їхніх оригінальних власників та передавалися Медведчуку. Однак без політичної волі керівництва ці справи тривалий час так і лежали похованими в СБУ", - додала нардепка.

Нардепка "Голосу" вважає закриття телеканалів, які несуть відверто проросійську риторику, фінансуються Російською Федерацією та створюють тонни "фейкових новин" - дуже потрібним кроком для посилення національної безпеки та оборони країни.

"Адже ми перебуваємо в умовах гібридної війни, коли кожна неправдива новина може грати на руку ворога та руйнувати країну зсередини. У той час, як аудиторія проросійських телеканалів розрослался до кількох мільйонів осіб", - підсумувала парламентарка.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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