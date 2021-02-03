Понад 60% громадян України підтримують обслуговування державною мовою, - опитування КМІС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.
Чинну норму закону про обслуговування українською мовою підтримують 61,7% жителів України, не підтримують - 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою.
Найбільше цю норму підтримують жителі Заходу і Центру (79,4% і 66,2% відповідно), найменше - на Сході України (38,8%, тоді як 55,8% не підтримують).
Рівень підтримки закону на Півдні становить 49%, а 46,2% респондентів зазначили, що не підтримують.
На Донбасі мовну норму підтримують 59,5%, не підтримують - 32,1%. Водночас на Донбас припадає лише 84 із 1205 опитаних респондентів. А опитування проводилося тільки на підконтрольній Україні території Донбасу.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки з 27 січня до 1 лютого 2021 року. Так, методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.
Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.
Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.
Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.
Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.