Дані про вакцинацію в Україні зберігатимуть у модулі імунізації, - заступник голови МОЗ Кучер

Міністерство охорони здоров'я розробило модуль імунізації населення України проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер на брифінгу 3 лютого. Вакцинація відбуватиметься за допомогою цифрових інструментів.

"Для того, щоб у майбутньому, коли пацієнт звернеться до лікаря, щоб розуміти, що він був вакцинований, це було в єдиній системі, і електронна система охорони здоров’я найкраще для цього підходить. Для цього нами розроблено модуль імунізації, – сказав Кучер.

За словами заступника, за допомогою модуля імунізація інформація зберігатиметься у форматі, який буде зручним як для лікаря, так і для пацієнта. Також будуть дотримані всі необхідні міжнародні стандарти зберігання таких даних.

"Лікар може внести велику кількість інформації до системи щодо типу вакцини, дозування, способу введення, причини проведення вакцинації або непроведення, якщо людина відмовляється, – зазначив Кучер.

Він додав, що медичному персоналу не потрібно буде вчитися, як використовувати новий програмний засіб, бо це буде реалізовано у функціоналі тієї медичної системи, яка представлена в тому чи іншому медичному закладі.

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У центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я вже ведеться реєстр медичних записів про направлення та рецепти, реєстр пацієнтів та інше, що забезпечить наявність та повноту медичних даних про пацієнта в електронній системі охорони здоров’я.

Кучер додав, що всі дані будуть централізовані, щоб їх можливо було використовувати в інших цілях у майбутньому – під час додаткових аналізів та в наукових цілях.

Наприкінці січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував старт вакцинації в Україні орієнтовно 15 лютого. Остаточну дату поки що не затвердили.

На першому етапі планується вакцинувати майже 367,5 тис. українців.

У межах глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.