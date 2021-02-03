"Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук

У "Слузі народу" пояснюють походи народних депутатів на телеканали NewsOne, ZIK та "112 Україна" необхідністю доносити свою точку зору.

Про це сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі журналістам, відповідаючи на питання про те, чому нардепи "СН" ходили на ефіри заблокованих телеканалів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас був період, коли ми не ходили на ці канали, і це було спільне рішення. Але, все-таки, політики – публічні люди, вони хочуть якось доносити свою думку усіма способами. Очевидно, це з цим пов’язано. Я, до речі, теж, якщо давала коментарі – це для того, щоб був баланс думок, коли була можливість щось донести, щоб не було викривлення", - сказала Кравчук.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".