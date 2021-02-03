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"Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук

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"Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук
У "Слузі народу" пояснюють походи народних депутатів на телеканали NewsOne, ZIK та "112 Україна" необхідністю доносити свою точку зору.

Про це сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі журналістам, відповідаючи на питання про те, чому нардепи "СН" ходили на ефіри заблокованих телеканалів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас був період, коли ми не ходили на ці канали, і це було спільне рішення. Але, все-таки, політики – публічні люди, вони хочуть якось доносити свою думку усіма способами. Очевидно, це з цим пов’язано. Я, до речі, теж, якщо давала коментарі – це для того, щоб був баланс думок, коли була можливість щось донести, щоб не було викривлення", - сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пояснив міжнародним партнерам санкції проти "112", NewsOne та ZIK: "Це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності"

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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Топ коментарі

  • Tema9
    Ослбливо Дубінський і Шевченко чудово доносили свої думки з проватних телеаналів, які мало чим відрізнялися від власних думок курощупа, або мотороли.
  • Костянтин Болтівець
    і Бужанський і ще подібні лáйна туди ходили , як на роботу .
  • Small Jerboa
    Да-да... А Зе-нарик в 2014-2015 ездил на Рашку тоже для этого.
    ХВАТИТ ЭТИХ ТУПЫХ ОТМАЗОК!!!
    Хотите "донести свое мнение"?
    Организуйте трансляцию наших каналов на оккупированную территорию!
    "Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5442
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