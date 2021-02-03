"В Україну буде завезена лише перевірена і безпечна вакцина", - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна отримає безпечну вакцину, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.

"В Україну буде завезена тільки перевірена і безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування і затверджена в інших країнах. Запевняю: всі, хто виявить бажання зробити безкоштовне щеплення, отримають таку можливість відповідно до Національного плану вакцинації", - підкреслив прем'єр.

За словами Шмигаля, інфраструктура для організації процесу вже підготовлена.

"Понад 500 мобільних бригад здійснюватимуть вакцинацію, перші 50 почнуть роботу в цьому місяці у всіх регіонах країни. Крім того, буде працювати більш як 4 тис. кабінетів щеплень та 50 центрів у великих містах", - додав глава уряду.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почне вакцинацію проти коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі буде використовуватися вакцина виробника AstraZeneca.