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"В Україну буде завезена лише перевірена і безпечна вакцина", - Шмигаль

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"В Україну буде завезена лише перевірена і безпечна вакцина", - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна отримає безпечну вакцину, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.

"В Україну буде завезена тільки перевірена і безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування і затверджена в інших країнах. Запевняю: всі, хто виявить бажання зробити безкоштовне щеплення, отримають таку можливість відповідно до Національного плану вакцинації", - підкреслив прем'єр.

За словами Шмигаля, інфраструктура для організації процесу вже підготовлена.

"Понад 500 мобільних бригад здійснюватимуть вакцинацію, перші 50 почнуть роботу в цьому місяці у всіх регіонах країни. Крім того, буде працювати більш як 4 тис. кабінетів щеплень та 50 центрів у великих містах", - додав глава уряду.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почне вакцинацію проти коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі буде використовуватися вакцина виробника AstraZeneca.

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Топ коментарі

  • Baks13
    Закуплять декілька видів вакцин:
    -для иліти
    -для обслуги(холуїв)иліти
    -для здорових та роботящих кріпаків
    -для пенсів та іншого для иліти непотрібу...
    🤑
  • Вася Шевченко f77d76ba
    БУДЕТ...и БУДУТ... (доклад окончен)
  • U.L. Carst
    Зеля трус и болван, в чем тут возможно ошибиться? Ах да: он еще вор. Деньги из ковидного фонда испарил, нормальные вакцины не закуплены, а ему теперь "не нравится стоять с протянутой рукой". Зеля трус, вор, болван.
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