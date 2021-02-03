Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК

Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦПК, інформує Цензор.НЕТ.

"Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду. Рішення про привід ухвалив суддя Антикорсуду Андрій Біцюк. І це сталося попри тиск дружків Вовка з ВРП, зокрема на Біцюка. Нагадаємо, щодо нього відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів ОАСК", - йдеться в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

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