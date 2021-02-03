Новини • Закриття каналів Медведчука

Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв

6 35854
Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв
Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що заблоковані телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK є агентами російського впливу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я б не зводив це до закриття каналів - це відверто проросійський і російський дискурс, в який зараз намагаються запхнути цю всю дискусію. Розмова має йти про антиукраїнську діяльність, зокрема діяльність, яка є спільною з терористами, які окупували український Донбас, з російськими найманцями та їхніми маріонетками - і про їхній спільний бізнес. А також про бізнес, який тут вели агенти російського впливу", - сказав нардеп.

На думку Потураєва, діяльність цих телеканалів фінансується з окупованих територій.

"Саме про це ми маємо говорити, саме з цим ми боролися. Ця ситуація не про канал, не про свободу слова. Це про фінансування пропаганди грошима, які мають походження з окупованих територій", - сказав Потураєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Совсем недавно.

    "Арестович о каналах Медведчука: Они не враги, работают по закону, я приветствую их работу."

    Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, которые работают по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые спикеры или другие лица, пользуясь их возможностями, часто-густо доносят искаженную или предвзятую информацию", - сказал он."
  • Віталій Павлов
    Ну так це й так зрозуміло. Коли СБУ заарештує цю колаборантська наволоч?
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются агентами российского влияния."
    -----------
    Мураевскую помойку "НАШ" забыли - тоже кремлёвский канал.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини