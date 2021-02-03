Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв

Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що заблоковані телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK є агентами російського впливу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я б не зводив це до закриття каналів - це відверто проросійський і російський дискурс, в який зараз намагаються запхнути цю всю дискусію. Розмова має йти про антиукраїнську діяльність, зокрема діяльність, яка є спільною з терористами, які окупували український Донбас, з російськими найманцями та їхніми маріонетками - і про їхній спільний бізнес. А також про бізнес, який тут вели агенти російського впливу", - сказав нардеп.

На думку Потураєва, діяльність цих телеканалів фінансується з окупованих територій.

"Саме про це ми маємо говорити, саме з цим ми боролися. Ця ситуація не про канал, не про свободу слова. Це про фінансування пропаганди грошима, які мають походження з окупованих територій", - сказав Потураєв.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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