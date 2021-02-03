У Генштабі ЗСУ спростували, що Хомчак нібито не підтримав рішення РНБО про запровадження санкцій проти "112", "Zik" і "NewsOne"

Генерал-полковник Руслан Хомчак був присутній 2 лютого 2021 року на засіданні РНБО і підтримав рішення про запровадження санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.

"Сьогодні, в інформаційному просторі України з’явилися безпідставні та неправдиві повідомлення, що, начебто, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак не підтримав рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Така інформація абсолютно не відповідає дійсності" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Хомчак був присутній на засіданні РНБО "і був серед тих, хто проголосував" за "таке рішення".

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".