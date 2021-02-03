Новини • Закриття каналів Медведчука

У Генштабі ЗСУ спростували, що Хомчак нібито не підтримав рішення РНБО про запровадження санкцій проти "112", "Zik" і "NewsOne"

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У Генштабі ЗСУ спростували, що Хомчак нібито не підтримав рішення РНБО про запровадження санкцій проти "112", "Zik" і "NewsOne"
Генерал-полковник Руслан Хомчак був присутній 2 лютого 2021 року на засіданні РНБО і підтримав рішення про запровадження санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.

"Сьогодні, в інформаційному просторі України з’явилися безпідставні та неправдиві повідомлення, що, начебто, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак не підтримав рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Така інформація абсолютно не відповідає дійсності" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Хомчак був присутній на засіданні РНБО "і був серед тих, хто проголосував" за "таке рішення".

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У Генштабі ЗСУ спростували, що Хомчак нібито не підтримав рішення РНБО про запровадження санкцій проти 112, Zik і NewsOne 01

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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Топ коментарі

  • Александр Романов 0166afe8
    смешно) но не преувеличивайте! Вот когда против Козака, медведчука и всей етой панибратии жопоблоковской будут возбуждены уголовные дела, по факту спонсирования терроризма, вот тогда можно и Рембо))
  • Vyacheslav Nesterov
    Зеленський сьогодні виріс у моїх очах!! Що сталося? Байден ?

    В Генштабе ВСУ опровергли, что Хомчак якобы не поддержал решение СНБО о введении санкций против "112", "Zik" и "NewsOne" - Цензор.НЕТ 9266
  • 133133
    Що сталося? Байден ?


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