Комітет Ради одноголосно підтримав рішення РНБО про санкції проти трьох телеканалів
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла.
"Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно висловив підтримку рішенню Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично йому належать, - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".
Хоча документ вступав у дію з півночі, провайдери почали відключати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".